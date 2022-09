Kim pareggia, tutti festeggiano: Kvaratskhelia pensa ad altro, ecco il motivo – Foto (Di domenica 4 settembre 2022) C’è un gesto di Kvicha Kvaratskhelia in Lazio-Napoli che è passato sotto traccia nell’euforia del momento, ma che racconta molto della personalità vincente del giocatore. Avviene al momento del pareggio di Kim arrivato al 38? con un bel colpo di testa. Dopo che l’arbitro Sozza certifica il gol con la goal line technology tutta la squadra corre a festeggiare la rete del sudcoreano, arrivata dopo un momento di pressione. Anche Kvaratskhelia avrebbe da festeggiare, visto che il calcio d’angolo che ha portato al colpo di testa di Kim, è arrivato proprio dopo una giocata da urlo del georgiano, che però si è stampata sul palo. Kvaratskhelia con il pallone in mano dopo il gol di Kim in Lazio-Napoli.Ed invece Kvaratskhelia dopo il gol di Kim non ha pensato ad esultare, non per mancanza di rispetto o perché non ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) C’è un gesto di Kvichain Lazio-Napoli che è passato sotto traccia nell’euforia del momento, ma che racconta molto della personalità vincente del giocatore. Avviene al momento del pareggio di Kim arrivato al 38? con un bel colpo di testa. Dopo che l’arbitro Sozza certifica il gol con la goal line technology tutta la squadra corre a festeggiare la rete del sudcoreano, arrivata dopo un momento di pressione. Ancheavrebbe da festeggiare, visto che il calcio d’angolo che ha portato al colpo di testa di Kim, è arrivato proprio dopo una giocata da urlo del georgiano, che però si è stampata sul palo.con il pallone in mano dopo il gol di Kim in Lazio-Napoli.Ed invecedopo il gol di Kim non hato ad esultare, non per mancanza di rispetto o perché non ...

