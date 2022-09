“Keylor Navas può godersi Parigi”: grandi elogi a Meret dopo la Lazio (Di domenica 4 settembre 2022) Alex Meret è diventato il numero 1 del Napoli: di maglia e di fatto. dopo l’addio di David Ospina, il portiere friulano ha vissuto un’estate caldissima, tra possibile addio, rinnovo e dubbio sulla titolarità. Poi è iniziata la Serie A e il classe ’97 si è messo tra i pali con molta più sicurezza rispetto al passato. E ieri, dopo la sfida contro la Lazio, Spalletti lo ha confermato come portiere titolare del Napoli. Meret Napoli (Getty Images)Corbo esalta Meret: “Navas può godersi Parigi” Nel suo consueto editoriale per Repubblica, Antonio Corbo ha accentuato la buonissima prestazione di Meret all’Olimpico, salutando “ironicamente” Keylor Navas e la permanenza del costaricense a ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 settembre 2022) Alexè diventato il numero 1 del Napoli: di maglia e di fatto.l’addio di David Ospina, il portiere friulano ha vissuto un’estate caldissima, tra possibile addio, rinnovo e dubbio sulla titolarità. Poi è iniziata la Serie A e il classe ’97 si è messo tra i pali con molta più sicurezza rispetto al passato. E ieri,la sfida contro la, Spalletti lo ha confermato come portiere titolare del Napoli.Napoli (Getty Images)Corbo esalta: “può” Nel suo consueto editoriale per Repubblica, Antonio Corbo ha accentuato la buonissima prestazione diall’Olimpico, salutando “ironicamente”e la permanenza del costaricense a ...

