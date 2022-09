Karate, Premier League Baku 2022: Semeraro centra l’argento, Mangiacapra e Perfetto conquistano il bronzo (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivano tre medaglie per l’Italia al termine della giornata dedicata alle finali per quanto riguarda la tappa di Baku (Azerbaijan) della Premier League 2022 di Karate, per merito di Silvia Semeraro, Alessandra Mangiacapra ed Erminia Perfetto. Nel kumitè 68kg, la nostra Silvia Semeraro ha perso la finale per la medaglia d’oro, cedendo solamente contro l’azera Irina Zaretska. La sfida è stata quanti mai combattuta e di livello altissimo, ma ad avere la meglio è stata la rivale dell’azzurra, in un incontro finito sul 4-4 e come al solito tiratissimo fino all’ultimo secondo. Per quanto riguarda le finali per la medaglia di bronzo, Alessandra Mangiacapra ed Erminia Perfetto, hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Arrivano tre medaglie per l’Italia al termine della giornata dedicata alle finali per quanto riguarda la tappa di(Azerbaijan) delladi, per merito di Silvia, Alessandraed Erminia. Nel kumitè 68kg, la nostra Silviaha perso la finale per la medaglia d’oro, cedendo solamente contro l’azera Irina Zaretska. La sfida è stata quanti mai combattuta e di livello altissimo, ma ad avere la meglio è stata la rivale dell’azzurra, in un incontro finito sul 4-4 e come al solito tiratissimo fino all’ultimo secondo. Per quanto riguarda le finali per la medaglia di, Alessandraed Erminia, hanno ...

