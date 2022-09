Juventus Psg, tre big in dubbio per Allegri: le ultime (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo il pareggio del Franchi ora per la Juventus c’è il Psg, Allegri ha tre big in dubbio per la sfida contro i francesi Dopo il pareggio del Franchi ora per la Juventus c’è il Psg, Allegri ha tre big in dubbio per la sfida contro i francesi. Come riportato da Tuttosport, c’è Rabiot non convocato per la sfida contro la Fiorentina dopo aver ricevuto una botta in allenamento. Danilo alle prese con dei fastidi alla caviglia e Di Maria. L’argentino, nonché ex della sfida, è uscito al 45? non essendo ancora in condizione ottimale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo il pareggio del Franchi ora per lac’è il Psg,ha tre big inper la sfida contro i francesi Dopo il pareggio del Franchi ora per lac’è il Psg,ha tre big inper la sfida contro i francesi. Come riportato da Tuttosport, c’è Rabiot non convocato per la sfida contro la Fiorentina dopo aver ricevuto una botta in allenamento. Danilo alle prese con dei fastidi alla caviglia e Di Maria. L’argentino, nonché ex della sfida, è uscito al 45? non essendo ancora in condizione ottimale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

