Juventus, Allegri è nei guai: il top rischia di saltare la Champions (Di domenica 4 settembre 2022) Juventus, adesso per Massimilian Allegri sono veramente guai. Il tecnico rischia di perdere un top per la gara contro il PSG. La Juventus di Andrea Agnelli è nei guai. Il club bianconero, dopo il pareggio di ieri contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ha messo in mostra alcune lacune dal punto di vista del gioco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

