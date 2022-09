Juve | Rabiot al lavoro per recuperare per il Paris Saint-Germain

(Di domenica 4 settembre 2022) Laè tornata ad allenarsi in vista del debutto in Champions League contro il PSG.si è allenato con i compagni Giornata dialla Continassa oggi per lantus. I bianconeri si stanno preparando per la sfida di Champions League contro il. Intanto Allegri spera di riavere. Il francese si è allenato con il resto del gruppo oggi. Coloro che sono stati maggiormente impegnati contro la Fiorentina hanno svolto un programma di recupero. Tutti gli altri, invece, si sono dedicati ad esercitazioni tecniche con azioni veloci, fase di non possesso palla con recupero e ripartenze. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oltre ad Arthur, la Juve si è liberata anche del pesante ingaggio di Ramsey, mentre per Rabiot è sfumato il trasferimento al Manchester United: il francese potrebbe risultare a questo punto una risorsa. Appena tre tiri in porta a partita, peggio in serie A fanno solo Spezia, Verona, Monza e Sampdoria.