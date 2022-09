Jon Moxley: “CM Punk ha l’occasione di dimostrare di essere il Messia che ha sempre detto di essere” (Di domenica 4 settembre 2022) Questa notte è in programma AEW All Out. Jon Moxley e CM Punk torneranno ad affrontarsi nuovamente con in palio il titolo massimo. I due si sono affrontati solo pochi giorni fa in un match di unificazione dei titoli massimi dopo che Moxley si era laureato campione ad interim a seguito dell’infortunio al piede patito da Punk. Il “Second City Savior” è chiamato a riscattare la bruttissima sconfitta patita per mano di Mox, che si è liberato di lui in quello che è stato di fatto uno squash match. “Dimostra di essere chi dici” A poche ore dal loro match titolato di All Out, Jon Moxley si è rivolto a CM Punk con parole al vetriolo. Il campione AEW ha affermato che darà a Punk l’occasione di ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 4 settembre 2022) Questa notte è in programma AEW All Out. Jone CMtorneranno ad affrontarsi nuovamente con in palio il titolo massimo. I due si sono affrontati solo pochi giorni fa in un match di unificazione dei titoli massimi dopo chesi era laureato campione ad interim a seguito dell’infortunio al piede patito da. Il “Second City Savior” è chiamato a riscattare la bruttissima sconfitta patita per mano di Mox, che si è liberato di lui in quello che è stato di fatto uno squash match. “Dimostra dichi dici” A poche ore dal loro match titolato di All Out, Jonsi è rivolto a CMcon parole al vetriolo. Il campione AEW ha affermato che darà adi ...

