Jane Fonda: "Ho il cancro, sono fortunata perché mi posso curare" (Di domenica 4 settembre 2022) Jane Fonda è una guerriera e lo ha dimostrato in questi anni con le sue battaglie, quella per il clima in primis. Ma l'attrice 84enne ora deve combattere un'altra guerra, quella contro la malattia. La star ha infatti annunciato su Instagram di aver cominciato la chemioterapia e di avere una cancro, un linfoma non-Hodgkin, ma allo stesso tempo si sente fortunata: "Ho una assicurazione e mi posso curare". "C'è qualcosa di personale che voglio condividere – ha scritto Jane Fonda su Instagram – Mi è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin e ho cominciato la chemioterapia. Si tratta di un cancro molto trattabile. L'80% delle persone sopravvive, quindi mi sento molto fortunata".

