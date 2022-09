Italia-Ucraina domani in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 basket (Di domenica 4 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ucraina, match valido come terza giornata degli Europei di basket 2022. Dopo le partite contro Estonia e Grecia, prosegue il cammino degli uomini del ct Pozzecco: l’ultimo confronto risale a poche settimane fa, quando l’Italbasket si impose 89-97. Anche in questa occasione servirà una vittoria per ripartire dall’ottimo finale di partita nella sconfitta di misura contro la nazionale ellenica. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di lunedì 5 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come terza giornata deglidi. Dopo le partite contro Estonia e Grecia, prosegue il cammino degli uomini del ct Pozzecco: l’ultimo confronto risale a poche settimane fa, quando l’Italsi impose 89-97. Anche in questa occasione servirà una vittoria per ripartire dall’ottimo finale di partita nella sconfitta di misura contro la nazionale ellenica. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di lunedì 5 settembre, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale ...

Agenzia_Ansa : Prima sconfitta per l'Italia agli Europei. Dopo la rotonda vittoria contro l'Estonia, gli azzurri vengono sconfitti… - bendellavedova : Spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per fu… - CurottoMauro : RT @Misurelli77: Gli stessi che hanno fatto diventare l'Italia il Paese del bunga-bunga dovranno contrastare: guerra in Ucraina, crisi ener… - ankerachele : RT @CPF02294951: @CottarelliCPI Forse non le è chiaro, noi non siamo in guerra, voi di fatto ci avete portato violando la Costituzione e i… - FiorellaSim : RT @CPF02294951: @CottarelliCPI Forse non le è chiaro, noi non siamo in guerra, voi di fatto ci avete portato violando la Costituzione e i… -