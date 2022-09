Italia-Serbia oggi, Finale Europei Under 19 volley donne: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) oggi domenica 4 settembre (ore 19.30) l’Italia affronterà la Serbia nella Finale degli Europei Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Skopje (Macedonia del Nord) per fronteggiare la compagine balcanica in un rovente testa a testa. La partita si preannuncia altamente equilibrata, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per vincere e portare a casa l’ottavo sigillo continentale di categoria dopo quelli del 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018. Il CT Marco Mencarello potrà contare su un sestetto di lusso trascinato dall’opposto Julia Ituma e dalle schiacciatrici Giulia Viscioni e Dominika Giuliani. La regista Viola Passaro potrà sfruttare anche le ottime centrali Nausica Acciarri e Nicole Modesti, Manuela Ribechi il libero. Di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)domenica 4 settembre (ore 19.30) l’affronterà lanelladegli19 difemminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Skopje (Macedonia del Nord) per fronteggiare la compagine balcanica in un rovente testa a testa. La partita si preannuncia altamente equilibrata, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per vincere e portare a casa l’ottavo sigillo continentale di categoria dopo quelli del 1996, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2018. Il CT Marco Mencarello potrà contare su un sestetto di lusso trascinato dall’opposto Julia Ituma e dalle schiacciatrici Giulia Viscioni e Dominika Giuliani. La regista Viola Passaro potrà sfruttare anche le ottime centrali Nausica Acciarri e Nicole Modesti, Manuela Ribechi il libero. Di ...

guidoics : @NicolaPorro cosa c è di inquietante forse pensate che la Russia sia la Libia la Serbia l Iraq la Siria l Afganista… - ilucian2 : Quando si dice l’effetto boomerang!Le sanzioni contro Putin stanno dividendo l’Europa: intanto l’Ungheria fa da pro… - Volleyball_it : Europei U19F: La finale è Italia - Serbia by - inabunnysuit : Non io che sto riguardando Italia-Serbia degli europei di pallavolo maschile 2021 perché sono nostalgica e ho bisogno di emozioni - yoliebes : SERVIZIO PER IL TWITTER VOLLEY?? OTTAVI DI FINALE #MWCH2022: Polonia ???? - Tunisia ???? Stati Uniti ???? - Turchia ????… -