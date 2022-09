Italia-Francia pallanuoto, Europei 2022: programma quarti di finale, orario, tv, streaming (Di domenica 4 settembre 2022) Epilogo a sorpresa per l’ultima partita degli ottavi di finale degli Europei di pallanuoto maschile in quel di Spalato. In Croazia infatti escono i campioni olimpici della Serbia, privi di diverse stelle, e passa la Francia. Proprio i transalpini saranno i prossimi rivali della Nazionale Italiana ai quarti di finale. Dopodomani, martedì 6 settembre, appuntamento con il primo degli scontri diretti per il Settebello che parte ovviamente favoritissimo contro la squadra transalpina che è in nettissima crescita. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. quarti DI finale Europei pallanuoto 2022 Martedì 6 settembre Ore 20.30 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Epilogo a sorpresa per l’ultima partita degli ottavi dideglidimaschile in quel di Spalato. In Croazia infatti escono i campioni olimpici della Serbia, privi di diverse stelle, e passa la. Proprio i transalpini saranno i prossimi rivali della Nazionalena aidi. Dopodomani, martedì 6 settembre, appuntamento con il primo degli scontri diretti per il Settebello che parte ovviamente favoritissimo contro la squadra transalpina che è in nettissima crescita. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV.DIMartedì 6 settembre Ore 20.30 ...

