Inter, Lukaku vola in Belgio dallo staff della Nazionale (Di domenica 4 settembre 2022) Romelu Lukaku in Belgio: Inter al corrente Novità da casa Inter arrivano da Matteo Barzaghi di Sky Sport. Secondo il giornalista Romelu Lukaku ha lasciato Appiano Gentile per recarsi in Belgio, in sintonia con lo staff medico e la dirigenza nerazzurra, per un confronto con lo staff della sua Nazionale. La speranza è che il numero 90 nerazzurro possa rientrare il prima possibile dal suo infortunio e “c’è più di qualcuno ad Appiano che spera di rivederlo in campo prima della sosta di fine mese” chiosa il giornalista. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Romeluinal corrente Novità da casaarrivano da Matteo Barzaghi di Sky Sport. Secondo il giornalista Romeluha lasciato Appiano Gentile per recarsi in, in sintonia con lomedico e la dirigenza nerazzurra, per un confronto con losua. La speranza è che il numero 90 nerazzurro possa rientrare il prima possibile dal suo infortunio e “c’è più di qualcuno ad Appiano che spera di rivederlo in campo primasosta di fine mese” chiosa il giornalista. L'articolo proviene damagazine.

SkySport : ULTIM'ORA INTER #Lukaku vola in #Belgio per proseguire le cure Viaggio in accordo con lo staff sanitario nerazzurro #SkySport #Inter - DiMarzio : ?? L'attaccante ha deciso in accordo con lo staff nerazzurro - cmdotcom : #Inter, #Lukaku torna in Belgio per nuovi esami alla coscia. Sarà out almeno fino alla sosta - napolista : Sky: Inter, #Lukaku è partito per il Belgio, proseguirà lì il recupero dall’infortunio Una decisione presa in acco… - ElTrattore : Lautaro in queste prime uscite unico con atteggiamento da Inter (insieme a Skriniar e Dumfries) nonostante i 2 gol… -