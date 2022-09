Inter, dal derby alla Champions: pochi giorni per preparare la sfida al Bayern (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la debacle nel derby per l’Inter è il momento di pensare alla sfida al Bayern Monaco di Champions League L’Inter pensa al Bayern Monaco. La sfida di Champions League arriva dopo la debacle nel derby e in pochi giorni Inzaghi dovrà risollevare l’umore della squadra e provare l’impresa contro i tedeschi, una delle favorite. Mercoledì a San Siro sarà subito una sfida importante per i nerazzurri che dovranno dimenticare la sconfitta contro il Milan. In campionato le sconfitte in scontri diretti contro Lazio e i rossoneri, ma la Champions League è diversa. Inzaghi non si nasconde e in conferenza cerca di creare ottimismo per la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la debacle nelper l’è il momento di pensarealMonaco diLeague L’pensa alMonaco. LadiLeague arriva dopo la debacle nele inInzaghi dovrà risollevare l’umore della squadra e provare l’impresa contro i tedeschi, una delle favorite. Mercoledì a San Siro sarà subito unaimportante per i nerazzurri che dovranno dimenticare la sconfitta contro il Milan. In campionato le sconfitte in scontri diretti contro Lazio e i rossoneri, ma laLeague è diversa. Inzaghi non si nasconde e in conferenza cerca di creare ottimismo per la ...

