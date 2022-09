Instagram | Kvaratskhelia si sfoga | “Di solito non scrivo questo genere di post…”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 settembre 2022)dopo la vittoria del suo Napoli contro la Lazio dell’ex Sarri ha pubblicato un messaggio su. Khvicha, autore del gol partita all’Olimpico. Il georgiano è stato decisivo per la terza partita sulle quattro giocate da titolare ed essendo entrato in cinque gol della squadra (quattro reti e un assist) ha fatto meglio di qualsiasi altro giocatore nelle prime quattro presenze da titolare nella competizione con il Napoli dal ritorno dei partenopei in Serie A nel 2006., il messaggio disul suo profilo di, ha scritto un post molto particolare rivolto ai suoi fan emigranti della Georgia: “Ciao, dinon...