(Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) - A tredal suo avvio, grazie al decreto legge 4/2019,traccia un primo bilancio sui pensionamenti con '100'. Nel XXI Rapporto annuale, l'Istituto comunica che al 31 dicembre 2021 le domande pervenute sono circa 482 mila, di queste poco meno di 380 mila sono le accolte (79%), 39 mila le giacenti (8%) e 63 mila le respinte (13%), per unadi accoglimento rispetto al totale delle lavorate prossima all'86%. In particolare, i pensionati con domanda accolta, che costituiscono la base dati dell'analisi, sono 379.860; di questi più di due terzi sono di genere maschile. La gestione di liquidazione è stata da lavoro dipendente privato per quasi la metà dei casi (49%), da lavoro dipendente pubblico per il 31%, da lavoro autonomo per circa il 20%. ...

Tiscali Notizie

, cedolino pensione settembre 2022/ Pagamento Rimborso 730 Come visualizzarlo UGL PER LA QUOTA ...come una legge come quella di Quota 100 "ha salvaguardato i diritti acquisiti di oltre...... prima della Quota 100 cara a Salvini, chiesta solo dapersone, ampiamente sotto le attese ,... Nessun cenno alle coperture di una misura che secondo l'costerebbe oltre 9 miliardi in un ... Inps: 380mila in 'Quota 100', età media 63 anni Roma, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) - A tre anni dal suo avvio, grazie al decreto legge 4/2019, Inps traccia un primo bilancio sui pensionamenti ...Roma, 4 set. (Adnkronos/Labitalia) – Anche se ‘Quota 100’ ha registrato meno adesioni rispetto alle previsioni iniziali, questo canale di uscita è stato comunque utilizzato da una ampia platea di lavo ...