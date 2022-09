Infortunio Lozano, la conferma ufficiale: esami negativi, speranza per il Liverpool (Di domenica 4 settembre 2022) L’Infortunio di Hirving Lozano in Lazio-Napoli non ha avuto conseguenze particolari, lo comunica il Napoli. In una nota ufficiale il club azzurro fa sapere che non ci sono conseguenze particolari dovute allo scontro tra il messicano e Marusic, che ha costretto Lozano a lasciare il terreno di gioco alla fine del primo tempo. In un primo momento si temuto una frattura allo zigomo, invece non c’è alcun problema per il giocatore azzurro. Ecco la nota ufficiale del Napoli sull’Infortunio di Lozano: ” La diagnosi e gli esami radiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirving Lozano al Policlinico Gemelli di Roma sono tutti negativi. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra“. A questo punto il giocatore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) L’di Hirvingin Lazio-Napoli non ha avuto conseguenze particolari, lo comunica il Napoli. In una notail club azzurro fa sapere che non ci sono conseguenze particolari dovute allo scontro tra il messicano e Marusic, che ha costrettoa lasciare il terreno di gioco alla fine del primo tempo. In un primo momento si temuto una frattura allo zigomo, invece non c’è alcun problema per il giocatore azzurro. Ecco la notadel Napoli sull’di: ” La diagnosi e gliradiologici di controllo a cui è stato sottoposto Hirvingal Policlinico Gemelli di Roma sono tutti. Il calciatore rientra a Napoli con il gruppo squadra“. A questo punto il giocatore ...

