In Italia si rischia il crac energetico: milioni di italiani in emergenza (Di domenica 4 settembre 2022) Nove milioni di persone, circa 4 milioni di famiglie, sono a rischio povertà energetica. E questo, è l'avviso, è un dato sottostimato, perché calcolato ben prima dello shock energetico. A fare i conti è la Cgia di Mestre, che rinviene nell'identikit delle famiglie più vulnerabili - quelle che non riescono a utilizzare con regolarità riscaldamento o condizionatori per le precarie condizioni economiche, non dispongono o utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici come lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, microonde, forno elettrico - quelle con un elevato numero di componenti che risiedono in alloggi in cattivo stato di conservazione, con il capofamiglia giovane, spesso inoccupato o immigrato. Cartina geografica alla mano, è ancora il Sud a pagare lo scotto maggiore: il 36% delle famiglie a rischio risiede al Sud. In ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Novedi persone, circa 4di famiglie, sono a rischio povertà energetica. E questo, è l'avviso, è un dato sottostimato, perché calcolato ben prima dello shock. A fare i conti è la Cgia di Mestre, che rinviene nell'identikit delle famiglie più vulnerabili - quelle che non riescono a utilizzare con regolarità riscaldamento o condizionatori per le precarie condizioni economiche, non dispongono o utilizzano saltuariamente gli elettrodomestici come lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, microonde, forno elettrico - quelle con un elevato numero di componenti che risiedono in alloggi in cattivo stato di conservazione, con il capofamiglia giovane, spesso inoccupato o immigrato. Cartina geografica alla mano, è ancora il Sud a pagare lo scotto maggiore: il 36% delle famiglie a rischio risiede al Sud. In ...

