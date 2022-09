In 40mila alla Fiera di Sant’Alessandro: Alexa, Lola ed Evita sono le tre “regine bovine” (Di domenica 4 settembre 2022) Bergamo. La Fiera di Sant’Alessandro si conferma un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore Primario e per i suoi tanti appassionati. La rassegna regionale organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, dopo l’ottima partenza registrata sin dall’apertura nel primo pomeriggio di venerdì scorso, durante tutto il weekend ha continuato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni e chiude i battenti con numeri che la confermano tra gli eventi di riferimento nel panorama regionale. Dopo la buona crescita (+5%) del numero d’imprese – 172, provenienti da tredici regioni italiane, per una ventina di categorie merceologiche che ben hanno rappresentato tutto il comparto; e poi oltre 500 animali, tra cui 250 cavalli e 220 capi bovini – è arrivata anche la bella risposta del pubblico: 40mila le persone che hanno ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 settembre 2022) Bergamo. Ladisi conferma un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore Primario e per i suoi tanti appassionati. La rassegna regionale organizzata da BergamoNuova e Promoberg, dopo l’ottima partenza registrata sin dall’apertura nel primo pomeriggio di venerdì scorso, durante tutto il weekend ha continuato a richiamare il pubblico delle grandi occasioni e chiude i battenti con numeri che la confermano tra gli eventi di riferimento nel panorama regionale. Dopo la buona crescita (+5%) del numero d’imprese – 172, provenienti da tredici regioni italiane, per una ventina di categorie merceologiche che ben hanno rappresentato tutto il comparto; e poi oltre 500 animali, tra cui 250 cavalli e 220 capi bovini – è arrivata anche la bella risposta del pubblico:le persone che hanno ...

