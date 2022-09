Ilary Blasi-Totti, colpo di scena: la mossa dell'avvocato che stravolge tutto (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre si susseguono le voci sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti e sulla nuova relazione tra il Capitano e Noemi Bocchi che avrebbero trascorso le vacanze a pochi metri di distanza, una nuova rivelazione sulla coppia che si avvia al divorzio viene fata dal settimanale Chi. La novità riguarderebbe l'ultima mossa dell'avvocato Annamaria Bernardini de Pace - che assiste legalmente Totti - che vuole proporre alla conduttrice "un atto di pace". Questo atto di pace consisterebbe nel far rimanere i ragazzi nella casa di famiglia all'Eur. Ma Simeone, avvocato della Blasi, si è mosso a sua volta affinché venga mantenuto il massimo riserbo per tutelare i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel, che sono tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Mentre si susseguono le voci sulla rottura trae Francescoe sulla nuova relazione tra il Capitano e Noemi Bocchi che avrebbero trascorso le vacanze a pochi metri di distanza, una nuova rivelazione sulla coppia che si avvia al divorzio viene fata dal settimanale Chi. La novità riguarderebbe l'ultimaAnnamaria Bernardini de Pace - che assiste legalmente- che vuole proporre alla conduttrice "un atto di pace". Questo atto di pace consisterebbe nel far rimanere i ragazzi nella casa di famiglia all'Eur. Ma Simeone,, si è mosso a sua volta affinché venga mantenuto il massimo riserbo per tutelare i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel, che sono tutti ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - infoitcultura : Ilary Blasi torna ad allenarsi in palestra dopo le lunghe vacanze - infoitcultura : Ilary Blasi torna in palestra dopo le vacanze -