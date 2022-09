Il Tribunale per i minori di Bologna ha riconosciuto adozione e doppio cognome per la figlia di due donne (Di domenica 4 settembre 2022) Una bellissima notiza nel campo dei “diritti civili” arriva da Bologna, dove il Tribunale per i minorenni ha dato il via libera all’adozione di una bambina, Emma, da parte di una coppia di donne, Bianca e Anna, insieme da 11 anni e dal 2018 unite civilmente. La piccola è nata grazie alla procreazione eterologa da donatore. La decisione del Tribunale di permettere alla compagna della madre biologica di adottare la bambina risponde secondo i giudici “pienamente al superiore interesse della minore, consentendole di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile. nella quale la stessa ha potuto costruire la propria identità”. Sì all’adozione per una coppia di donne e via libera anche al doppio ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Una bellissima notiza nel campo dei “diritti civili” arriva da, dove ilper i minorenni ha dato il via libera all’di una bambina, Emma, da parte di una coppia di, Bianca e Anna, insieme da 11 anni e dal 2018 unite civilmente. La piccola è nata grazie alla procreazione eterologa da donatore. La decisione deldi permettere alla compagna della madre biologica di adottare la bambina risponde secondo i giudici “pienamente al superiore interesse della minore, consentendole di godere della continuità affettiva, educativa ed emotiva di una famiglia solida e stabile. nella quale la stessa ha potuto costruire la propria identità”. Sì all’per una coppia die via libera anche al...

