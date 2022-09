Il titolo di dottore di ricerca non è equiparabile al titolo abilitativo per l’insegnamento (Di domenica 4 settembre 2022) I ricorrenti, muniti del titolo di dottore di ricerca oltre che essere già insegnanti precari, impugnavano in primo grado il decreto del M.I.U.R. n. 73 del 28.01.2019 nella parte gli veniva preclusa la possibilità di presentare la domanda di inclusione nell’elenco aggiuntivo di II fascia e/o la possibilità di presentare domanda di priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze, pur rimanendo nella III fascia. Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 07489/2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 settembre 2022) I ricorrenti, muniti deldidioltre che essere già insegnanti precari, impugnavano in primo grado il decreto del M.I.U.R. n. 73 del 28.01.2019 nella parte gli veniva preclusa la possibilità di presentare la domanda di inclusione nell’elenco aggiuntivo di II fascia e/o la possibilità di presentare domanda di priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze, pur rimanendo nella III fascia. Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 07489/2022 L'articolo .

