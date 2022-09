Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, oltre 25 mln di spettatori globali nel primo giorno (Di domenica 4 settembre 2022) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere conquista oltre 25 milioni di spettatori globali nel suo primo giorno, divenendo il più grande debutto di sempre di Prime Video. Amazon ha annunciato che Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha conquistato più di 25 milioni di spettatori nel mondo nel suo primo giorno, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 settembre 2022) Il: Glidelconquista25 milioni dinel suo, divenendo il più grande debutto di sempre di Prime Video. Amazon ha annunciato che Il: Glidelha conquistato più di 25 milioni dinel mondo nel suo, battendo tutti i record precedenti e divenendo il più grande debutto nella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime Video in240 Paesi e ...

