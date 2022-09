IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE, DEBUTTO RECORD SU PRIME VIDEO, E’ LA SERIE PIU’ VISTA DI SEMPRE (Di domenica 4 settembre 2022) Era una delle SERIE più attese dell’autunno e i risultati non hanno tradito le attese, Il SIGNORE DEGLI ANELLI: Gli ANELLI del POTERE al DEBUTTO ha frantumato ogni RECORD di visualizzazioni su PRIME VIDEO. La SERIE kolossal, la più costosa di tutti i tempi, ne abbiamo parlato QUI, tratta dall’epica e altrettanto colossale opera letteraria del genio di Tolkien nel suo primo giorno (ha debuttato non a caso su PRIME VIDEO il 2 settembre anniversario della morte del mitico scrittore fantasy), è riuscita a battere ampiamente ogni RECORD di visualizzazioni della piattaforma di Amazon. Sono stati ben 25 milioni gli spettatori ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 4 settembre 2022) Era una dellepiù attese dell’autunno e i risultati non hanno tradito le attese, Il: Glidelalha frantumato ognidi visualizzazioni su. Lakolossal, la più costosa di tutti i tempi, ne abbiamo parlato QUI, tratta dall’epica e altrettanto colossale opera letteraria del genio di Tolkien nel suo primo giorno (ha debuttato non a caso suil 2 settembre anniversario della morte del mitico scrittore fantasy), è riuscita a battere ampiamente ognidi visualizzazioni della piattaforma di Amazon. Sono stati ben 25 milioni gli spettatori ...

