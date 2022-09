Il Pd cancella Renzi e renzismo: 'Basta Jobs Act e basta lavoro povero e precario' (Di domenica 4 settembre 2022) Da Lette parole inattese che posizionano il Pd nell'ambito della sinistra dei diritti e della solidarietà e accantonano le spinte liberiste che negli ultimi decenni hanno causato più precarietà e ... Leggi su globalist (Di domenica 4 settembre 2022) Da Lette parole inattese che posizionano il Pd nell'ambito della sinistra dei diritti e della solidarietà e accantonano le spinte liberiste che negli ultimi decenni hanno causato più precarietà e ...

Il Pd cancella Renzi e renzismo: "Basta Jobs Act e basta lavoro povero e precario"
Il segretario del Pd Enrico Letta: " Il blairismo è archiviato. In tutta Europa sono rimasti solo Renzi e Calenda ad agitarlo come un feticcio ideologico" ...