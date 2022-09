Il Papa dei 33 giorni diventa beato (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Giovanni Paolo I è beato e la sua festa sarà il 26 agosto, giorno della sua elezione nel 1978. Albino Luciani, il Papa dei 33 giorni (dal 26 agosto al 28 settembre 1978), il Papa del sorriso, il Papa sul quale si sono ricamati complotti e speculazioni sulla causa della sua morte (infarto miocardico acuto). Ma Luciani amava definirsi "il postino di Dio", perché si considerava un "portatore" della Parola ai fedeli. Un pastore vicino alla gente che voleva una Chiesa povera al servizio dei poveri. Ha vissuto "nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine", ha sottolineato Papa Francesco durante l'omelia della messa di beatificazione, celebrata sotto la pioggia. "Ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Giovanni Paolo I èe la sua festa sarà il 26 agosto, giorno della sua elezione nel 1978. Albino Luciani, ildei 33(dal 26 agosto al 28 settembre 1978), ildel sorriso, ilsul quale si sono ricamati complotti e speculazioni sulla causa della sua morte (infarto miocardico acuto). Ma Luciani amava definirsi "il postino di Dio", perché si considerava un "portatore" della Parola ai fedeli. Un pastore vicino alla gente che voleva una Chiesa povera al servizio dei poveri. Ha vissuto "nella gioia del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine", ha sottolineatoFrancesco durante l'omelia della messa di beatificazione, celebrata sotto la pioggia. "Ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto ...

