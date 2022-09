Il Napoli espugna l’Olimpico trascinato da Kvarataskhelia: 2-1 alla Lazio e primo posto insieme al Milan | Serie A (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-03 23:10:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Vittoria in rimonta e primo posto in classifica. Non poteva esserci miglior serata per il Napoli, che sconfigge 2-1 la Lazio all’Olimpico e si porta a 11 punti, davanti a tutti insieme al Milan, aspettando Atalanta e Roma. Per i partenopei i gol arrivano da Kim nel primo tempo e da Kvaratskhelia nel secondo parziale. Un successo più che meritato nonostante l’inizio fosse stato il peggiore possibile con il vantaggio immediato dei padroni di casa. Per Sarri, un solo punto nelle ultime due partite. LA PARTITA Parte subito forte la Lazio che trova il vantaggio al terzo minuto con Mattia Zaccagni. L’ex Verona trova ... Leggi su justcalcio (Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-03 23:10:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Vittoria in rimonta ein classifica. Non poteva esserci miglior serata per il, che sconfigge 2-1 laale si porta a 11 punti, davanti a tuttial, aspettando Atalanta e Roma. Per i partenopei i gol arrivano da Kim neltempo e da Kvaratskhelia nel secondo parziale. Un successo più che meritato nonostante l’inizio fosse stato il peggiore possibile con il vantaggio immediato dei padroni di casa. Per Sarri, un solo punto nelle ultime due partite. LA PARTITA Parte subito forte lache trova il vantaggio al terzo minuto con Mattia Zaccagni. L’ex Verona trova ...

