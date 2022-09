Il Messaggero: c’è ancora da mangiare pane duro, per la Lazio, prima di arrivare alle vette del Napoli (Di domenica 4 settembre 2022) Il Napoli visto ieri all’Olimpico è troppo per questa Lazio. E’ il succo del pezzo che Il Messaggero dedica a Lazio-Napoli 1-2, a firma di Andrea Sorrentino. “C’è ancora da mangiare pane duro, per la Lazio, prima di arrivare a certe vette. Il Napoli, ad esempio, si è rivelata una montagna troppo alta, per ora. Anzi, quella di Spalletti si è dimostrata una squadra formidabile, solida in ogni reparto e con un’arroganza tecnica, oltre che una consapevolezza delle proprie qualità, che la Lazio per ora non può raggiungere. Logica la sconfitta, il 2-1 dolorosamente forse troppo stretto per il Napoli, ma ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 settembre 2022) Ilvisto ieri all’Olimpico è troppo per questa. E’ il succo del pezzo che Ildedica a1-2, a firma di Andrea Sorrentino. “C’èda, per ladia certe. Il, ad esempio, si è rivelata una montagna troppo alta, per ora. Anzi, quella di Sptti si è dimostrata una squadra formidabile, solida in ogni reparto e con un’arroganza tecnica, oltre che una consapevolezza delle proprie qualità, che laper ora non può raggiungere. Logica la sconfitta, il 2-1 dolorosamente forse troppo stretto per il, ma ...

