Il Matrimonio dei Sensi: il party dress a Palazzo Castiglioni a Milano (Di domenica 4 settembre 2022) Dal 23 al 25 Settembre 2022, in occasione della Milano Fashion Week, si svolgerà Il Matrimonio dei Sensi. L'evento nasce nel 1999 grazie all'idea di Gabriella Giamminola e Fabrizio Ferri ed indaga e racconta mondi ed evoluzioni del Matrimonio. Quest'anno la novità è rappresentata dalla mostra evento party dress ma non solo. Un avvenimento dove sentimenti, moda e allestimenti fondono in un unico palcoscenico il modo di essere prima, durante e dopo gli appuntamenti importanti, perché non solo l'abito è l'unico protagonista, lo sono anche bellezza e capriccio insieme a sogno e fantasia. Matrimonio dei Sensi: un racconto sull'arte del ricevimento Fashion, luci e suoni accompagnano il percorso del Matrimonio dei Sensi.

