Il Liverpool avvisa i suoi tifosi | “Non andate da soli allo stadio Maradona”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 4 settembre 2022) Napoli-saràla prima sfida del ritorno in Champions degli azzurri. Il Club inglese avverti i propridei rischi. Il Napoli archivia momentaneamente il campionato con il sorriso per il successo contro la Lazio e ritorna ad ascoltare l’inno della Champions League, ospitando al ‘’ il. Il club inglese avviusa i proprisui rischi legati alla trasferta di Napoli. Tra le due tifoserie non corre buon sangue da quando, nel 2010, iinglesi fere una serie di agguati per la città ainapoletani che si erano recati ad Anfield per seguire Lavezzi e compagni nella sfida di europa League.: DECALOGO PER I“Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai ...