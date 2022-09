Il gioco sporco di Calenda contro Berlusconi: gira una strana voce... (Di domenica 4 settembre 2022) Sorpassare Forza Italia, e puntare a Movimento 5 Stelle e Lega, attaccando il Pd. Si può riassumere così la strategia del terzo polo, che strizza l'occhio ai potenziali elettori delusi del centrodestra non solo proponendo le candidature delle ministre ex forziste Gelmini e Carfagna, ma anche attaccando ripetutamente Enrico Letta e compagni. D'altronde Matteo Renzi ha detto chiaramente che metà dei voti del terzo polo provengono dai dem e metà invece dai forzisti. “Tutti quelli che arrivano da Forza Italia mi chiedono se sono contento - le parole di Carlo Calenda, che ha citato i sondaggi che danno il terzo polo avanti al partito di Silvio Berlusconi - ma noi dobbiamo stare sopra al Movimento 5 Stelle e la Lega per iniziare”. Il Cav però ha smontato l'ambizione del leader di Azione e ha ridimensionato il suo progetto politico: “Per la verità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Sorpassare Forza Italia, e puntare a Movimento 5 Stelle e Lega, attaccando il Pd. Si può riassumere così la strategia del terzo polo, che strizza l'occhio ai potenziali elettori delusi del centrodestra non solo proponendo le candidature delle ministre ex forziste Gelmini e Carfagna, ma anche attaccando ripetutamente Enrico Letta e compagni. D'altronde Matteo Renzi ha detto chiaramente che metà dei voti del terzo polo provengono dai dem e metà invece dai forzisti. “Tutti quelli che arrivano da Forza Italia mi chiedono se sono contento - le parole di Carlo, che ha citato i sondaggi che danno il terzo polo avanti al partito di Silvio- ma noi dobbiamo stare sopra al Movimento 5 Stelle e la Lega per iniziare”. Il Cav però ha smontato l'ambizione del leader di Azione e ha ridimensionato il suo progetto politico: “Per la verità, ...

