Il giallo del jet privato precipitato nel Baltico: "Nessuno alla guida". Si alzano i caccia Nato (Di domenica 4 settembre 2022) Un incidente aereo che ha numerosi punti oscuri quello che avrebbe provocato quattro morti dopo lo schianto di un jet privato nel mar Baltico. Il velivolo, un Cessna Citation 551 (nella foto un modello analogo), viaggiava dalla Spagna alla Germania ed è precipitato al largo della costa della Lettonia dopo essere decollato nel pomeriggio dalla città spagnola di Jerez diretto a Colonia, in Germania. Il jet fuori rotta è scomparso dai radar mentre sorvolava il Mar Baltico a nord-ovest della città portuale lettone di Ventspils. Secondo i media tedeschi, i passeggeri erano una famiglia di tre persone (un uomo, una donna e la loro figlia) oltre al pilota. Il quotidiano tedesco Bild ha dichiarato che l'aereo aveva segnalato, poco dopo il decollo, un problema di ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Un incidente aereo che ha numerosi punti oscuri quello che avrebbe provocato quattro morti dopo lo schianto di un jetnel mar. Il velivolo, un Cessna Citation 551 (nella foto un modello analogo), viaggiava dSpagnaGermania ed èal largo della costa della Lettonia dopo essere decollato nel pomeriggio dcittà spagnola di Jerez diretto a Colonia, in Germania. Il jet fuori rotta è scomparso dai radar mentre sorvolava il Mara nord-ovest della città portuale lettone di Ventspils. Secondo i media tedeschi, i passeggeri erano una famiglia di tre persone (un uomo, una donna e la loro figlia) oltre al pilota. Il quotidiano tedesco Bild ha dichiarato che l'aereo aveva segnalato, poco dopo il decollo, un problema di ...

