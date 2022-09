Il dramma che sconvolge la Parodi: il dolore privato a "Bake off Italia" (Di domenica 4 settembre 2022) Non è partita nel migliore dei modi la nuova edizione di Bake Off Italia, in onda tutti i venerdì su Real Time a partire dalle ore 21.20, condotto da Benedetta Parodi. Uno dei concorrenti infatti ha dovuto dire addio al programma per un grave motivo familiare. Si tratta di Daniele, di 40 anni, di Catania, professione impiegato di banca con la passione per la pasticceria. Il concorrente aveva cominciato la sua avventura al reality nel migliore dei modi, ed era stato protagonista di una performance molto apprezzata. Subito dopo però ha dovuto lasciare la trasmissione per un improvviso malore della madre. È stato lo stesso Daniele a riferire il suo dramma agli autori e alla produzione e a comunicare la sua decisione di rinunciare a questa esperienza perché la madre ha avuto un grosso problema di salute. Quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Non è partita nel migliore dei modi la nuova edizione diOff, in onda tutti i venerdì su Real Time a partire dalle ore 21.20, condotto da Benedetta. Uno dei concorrenti infatti ha dovuto dire addio al programma per un grave motivo familiare. Si tratta di Daniele, di 40 anni, di Catania, professione impiegato di banca con la passione per la pasticceria. Il concorrente aveva cominciato la sua avventura al reality nel migliore dei modi, ed era stato protagonista di una performance molto apprezzata. Subito dopo però ha dovuto lasciare la trasmissione per un improvviso malore della madre. È stato lo stesso Daniele a riferire il suoagli autori e alla produzione e a comunicare la sua decisione di rinunciare a questa esperienza perché la madre ha avuto un grosso problema di salute. Quindi ...

