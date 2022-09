Il Campionato Italiano Formula Challenge riparte dalla Magna Grecia (Di domenica 4 settembre 2022) Il 4 settembre, sulla Pista Fanelli di Torricella (TA), trentanove piloti attesi alla quarta prova del Campionato Italiano Aci Sport 2022, con un podio tutto da scoprire. In gara anche i gentleman drivers Giacomo Comegna e Vito Pace. Si gioca una bella partita di Campionato Italiano Formula Challenge domani, domenica 4 settembre, sul circuito Pista Source Leggi su rallyeslalom (Di domenica 4 settembre 2022) Il 4 settembre, sulla Pista Fanelli di Torricella (TA), trentanove piloti attesi alla quarta prova delAci Sport 2022, con un podio tutto da scoprire. In gara anche i gentleman drivers Giacomo Comegna e Vito Pace. Si gioca una bella partita didomani, domenica 4 settembre, sul circuito Pista Source

ItalianAirForce : #Caorle, il 1°AC Marta Menegatti, atleta del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, e la compagna Valentina Got… - SimoneGambino : È l’MVP della Serie A, ha già dimostrato di saper essere decisivo nei momenti che contano e per di più ha solo 23 a… - ItalianAirForce : Altre medaglie per gli atleti dell’#AeronauticaMilitare alla finale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volle… - mimmo_elia69 : RT @ItalianAirForce: #Caorle, il 1°AC Marta Menegatti, atleta del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, e la compagna Valentina Gottar… - ASAPDAVEE : @DucaAndrea85 L'inter con Italiano in panchina vincerebbe il campionato a mani basse. 433 con dumfries e gosens est… -