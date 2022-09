Il Ballo della luce illumina Venezia (Di domenica 4 settembre 2022) Star internazionali, un dj set d'eccezione e gli splendidi saloni di Ca’ Vendramin Calergi. Così è andato in scena il grande evento di Vanity Fair in collaborazione con Giorgio Armani Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) Star internazionali, un dj set d'eccezione e gli splendidi saloni di Ca’ Vendramin Calergi. Così è andato in scena il grande evento di Vanity Fair in collaborazione con Giorgio Armani

AgostinoTuzzoli : RT @ChiodiDonatella: Ma a quelli che pensano di fare #CampagnaElettorale tirando ancora in ballo #Mussolini e il #Ventennio e il #fascismo… - I_AM_IM_ : RT @ChiodiDonatella: Ma a quelli che pensano di fare #CampagnaElettorale tirando ancora in ballo #Mussolini e il #Ventennio e il #fascismo… - ROMINA70672119 : RT @ChiodiDonatella: Ma a quelli che pensano di fare #CampagnaElettorale tirando ancora in ballo #Mussolini e il #Ventennio e il #fascismo… - partimeasylover : RT @ChiodiDonatella: Ma a quelli che pensano di fare #CampagnaElettorale tirando ancora in ballo #Mussolini e il #Ventennio e il #fascismo… - Alcor48018 : RT @ChiodiDonatella: Ma a quelli che pensano di fare #CampagnaElettorale tirando ancora in ballo #Mussolini e il #Ventennio e il #fascismo… -