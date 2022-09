Ignazio Moser | l’annuncio che lascia tutti senza parole | nessuno se l’aspettava

infoitcultura : Venezia 79: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser elegantissimi sul red carpet - infoitcultura : Cecilia Rodriguez arriva a Venezia con Ignazio Moser - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, red carpet di coppia a Venezia - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incantano tutti sul red carpet di Venezia - infoitcultura : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser divi sul red carpet di Venezia 79 -

In ogni caso, lei e Ignazio Moser erano davvero splendidi e hanno incantato anche i numerosi presenti alla kermesse veneziana. Leggi anche:. Stefano De Martino, look da urlo a Venezia 79. Maria De Fil ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, red carpet di coppia a Venezia: in bianco e nero come due sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia mano nella man ...