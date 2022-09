Icardi: il Galatasaray insiste, ma l’argentino non vuole rinunciare all’ingaggio che percepisce al Psg (Di domenica 4 settembre 2022) Il futuro di Mauro Icardi è ancora un punto interrogativo. Nonostante sia fuori dai piani del Psg, non è riuscito a trovare una squadra entro l’1 settembre, giorno in cui il calciomercato si è chiuso in gran parte dei paesi europei. Una delle ultime possibilità per l’attaccante argentino è la Turchia, dove il mercato chiude l’8 settembre. Non è infatti un segreto che il Galatasaray abbia manifestato un interesse nei suoi confronti ed in questi giorni si sta provando a chiudere. Le due parti lavorano su un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni, ma resta ancora da convincere il giocatore. Icardi non sarebbe intenzionato a rinunciare al lauto ingaggio che percepisce a Parigi, ma nei prossimi giorni – dopo aver parlato anche con Wanda Nara – prenderà una decisione. A riportarlo è ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Il futuro di Mauroè ancora un punto interrogativo. Nonostante sia fuori dai piani del Psg, non è riuscito a trovare una squadra entro l’1 settembre, giorno in cui il calciomercato si è chiuso in gran parte dei paesi europei. Una delle ultime possibilità per l’attaccante argentino è la Turchia, dove il mercato chiude l’8 settembre. Non è infatti un segreto che ilabbia manifestato un interesse nei suoi confronti ed in questi giorni si sta provando a chiudere. Le due parti lavorano su un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni, ma resta ancora da convincere il giocatore.non sarebbe intenzionato aal lauto ingaggio chea Parigi, ma nei prossimi giorni – dopo aver parlato anche con Wanda Nara – prenderà una decisione. A riportarlo è ...

DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | @PSG_inside a lavoro per chiudere operazioni in uscita: su #Icardi c'è il Galatasaray. La… - salvione : ???? #Icardi al #Galatasaray, la trattativa continua ???? ?????? - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - sportface2016 : #Icardi: il #Galatasaray insiste, ma l’argentino non vuole rinunciare all’ingaggio che percepisce al #Psg - emre_agaoglu1 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Galatasaray, oltre Icardi c'è anche la pista Depay -