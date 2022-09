Icardi, accordo ad un passo con il nuovo club: giocherà l’Europa League! (Di domenica 4 settembre 2022) Mauro Icardi fa parte della lista degli esclusi di lusso in casa PSG, e in queste settimane il suo entourage sta lavorando affinché si possa trovare la sistemazione giusta per l’ex numero nove dell’Inter. A questo proposito ci sono delle importanti novità. Secondo Nicolò Schira, l’affare che vede il centravanti argentino in prestito al Galatasaray dal PSG sarebbe alla fase finale. I turchi pagherebbero 3 milioni di euro del suo stipendio: la parte restante stoccherebbe al Paris. Icardi Mercato Galatasaray Sempre secondo il giornalista sportivo citato poc’anzi, l’ormai ex PSG sarebbe atteso nella giornata di Martedì in quel di Istanbul, mentre le visite mediche si svolgerebbero Mercoledì. Grande colpo della squadra turca, che si aggiudica uno dei bomber d’area di rigore degli ultimi anni. Lo stesso vale per il calciatore, che con il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 4 settembre 2022) Maurofa parte della lista degli esclusi di lusso in casa PSG, e in queste settimane il suo entourage sta lavorando affinché si possa trovare la sistemazione giusta per l’ex numero nove dell’Inter. A questo proposito ci sono delle importanti novità. Secondo Nicolò Schira, l’affare che vede il centravanti argentino in prestito al Galatasaray dal PSG sarebbe alla fase finale. I turchi pagherebbero 3 milioni di euro del suo stipendio: la parte restante stoccherebbe al Paris.Mercato Galatasaray Sempre secondo il giornalista sportivo citato poc’anzi, l’ormai ex PSG sarebbe atteso nella giornata di Martedì in quel di Istanbul, mentre le visite mediche si svolgerebbero Mercoledì. Grande colpo della squadra turca, che si aggiudica uno dei bomber d’area di rigore degli ultimi anni. Lo stesso vale per il calciatore, che con il ...

