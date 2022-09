I tifosi dell’Inter durante il derby cantano il coro della morte, la vergogna senza fine (Di domenica 4 settembre 2022) I tifosi dell’Inter durante il derby con il Milan cantano: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“, il coro della vergogna. Un coro ed una mentalità che la Federazione non riesce a sradicare con punizioni esemplari, una vergogna che viene permessa ancora oggi, con pene che fanno il solletico. È chiaro che il problema è culturale, perché cori del genere non dovrebbero essere mai intonati, né contro il Napoli né contro altre squadre. Così come quelli razzisti, eppure durante Lazio-Napoli sono stati intonati sia quelli di discriminazione territoriale, sia quelli razzisti. Poi capita che durante il derby Milan-Inter alla quinta giornata di Serie A, i ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) Iilcon il Milan: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“, il. Uned una mentalità che la Federazione non riesce a sradicare con punizioni esemplari, unache viene permessa ancora oggi, con pene che fanno il solletico. È chiaro che il problema è culturale, perché cori del genere non dovrebbero essere mai intonati, né contro il Napoli né contro altre squadre. Così come quelli razzisti, eppureLazio-Napoli sono stati intonati sia quelli di discriminazione territoriale, sia quelli razzisti. Poi capita cheilMilan-Inter alla quinta giornata di Serie A, i ...

JustPaolaC : RT @MGuardasole: Il tour degli stadi italiani ?? anti-#Napoli del weekend prosegue con Milano: ?? “Vesuvio erutta”, è il coro dei tifosi del… - M0r54 : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - Federico976 : RT @MGuardasole: Il tour degli stadi italiani ?? anti-#Napoli del weekend prosegue con Milano: ?? “Vesuvio erutta”, è il coro dei tifosi del… - n3m0scrapbook : RT @StorieSilenti: 'I campioni dell'Italia sono ebrei'. Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadr… - MarcoRossetti01 : Mi vergogno del coro fatto ieri da pseudo tifosi dell’Inter. Spero fossero una minoranza, ma temo di no. Sospetto s… -