«I campioni dell’Italia sono ebrei», il coro antisemita dei tifosi dell’Inter denunciato dalla società rossonera – Il video (Di domenica 4 settembre 2022) «Che tristezza. Che vergogna», così il Milan su Twitter commenta e pubblica un video in cui gli ultras della Curva Nord dell’Inter cantano al momento di esporre la coreografia: «I campioni dell’Italia sono ebrei». Le immagini provengono dall’ultimo derby disputato a San Siro il 3 settembre nella quinta giornata di campionato e descrivono il momento dell’entrata delle due squadre in campo. La società rossonera ha fatto sapere che segnalerà i presunti cori antisemiti alla Procura di Milano. September 4, 2022 su Open Leggi anche: Dopo lo striscione choc, i cori contro i napoletani: la curva del Verona chiusa per una gara Cori razzisti in serie A, Gravina insiste: «Daspo a vita dagli stadi italiani» Stretta contro i cori razzisti nel ... Leggi su open.online (Di domenica 4 settembre 2022) «Che tristezza. Che vergogna», così il Milan su Twitter commenta e pubblica unin cui gli ultras della Curva Nordcantano al momento di esporre la coreografia: «I». Le immagini provengono dall’ultimo derby disputato a San Siro il 3 settembre nella quinta giornata di campionato e descrivono il momento dell’entrata delle due squadre in campo. Laha fatto sapere che segnalerà i presunti cori antisemiti alla Procura di Milano. September 4, 2022 su Open Leggi anche: Dopo lo striscione choc, i cori contro i napoletani: la curva del Verona chiusa per una gara Cori razzisti in serie A, Gravina insiste: «Daspo a vita dagli stadi italiani» Stretta contro i cori razzisti nel ...

