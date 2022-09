“Ho un nuovo lavoro”. Barbara D’Urso, la novità corre veloce. Ed è la diretta interessata a confermarlo (Di domenica 4 settembre 2022) Barbara D’Urso diventa docente all’università. L’esplosiva conduttrice signora della tv ha da poco annunciato un’importante novità professionale. Oltre alla consueta attività in televisione si prepara ad affrontare un periodo particolarmente impegnativo. Qualche tempo fa rivelò infatti che a breve avrebbe partecipato ad una tournée teatrale. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito Davide Maggio: “Barbara D’Urso sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto alla D’Urso ci sarà Rosalia Porcaro. Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana”. Ma non finisce qui. Presto Carmelita insegnerà all’università, è stata lei stessa a renderlo noto durante il Festival della Tv ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022)diventa docente all’università. L’esplosiva conduttrice signora della tv ha da poco annunciato un’importanteprofessionale. Oltre alla consueta attività in televisione si prepara ad affrontare un periodo particolarmente impegnativo. Qualche tempo fa rivelò infatti che a breve avrebbe partecipato ad una tournée teatrale. Ecco cosa ha raccontato a tal proposito Davide Maggio: “sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto allaci sarà Rosalia Porcaro. Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana”. Ma non finisce qui. Presto Carmelita insegnerà all’università, è stata lei stessa a renderlo noto durante il Festival della Tv ...

