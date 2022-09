Highlights Italia-Grecia 81-85 | Europei 2022 basket VIDEO

(Di domenica 4 settembre 2022) Ilcon glidi81-85, seconda gara del Gruppo C aglidiper i ragazzi di coach Pozzecco. Grandissima prestazione degli Azzurri contro un avversario che può contare su Antetokounmpo e Dorsey. Gli uomini di Pozzecco vanno sotto praticamente per tutta la partita ma, grazie ad un clamoroso finale di Fontecchio, hanno a disposizione addirittura la tripla del pari ad una manciata di secondi dalla fine. Di seguito ilcon le azioni più emozionanti della gara. SportFace.

MatrizSport : Highlights: Moldova-Italia 0-8 - Femminile (2 settembre 2022) - Italpress : Highlights: Moldova-Italia 0-8 - Femminile (2 settembre 2022) - lacittanews : Gli highlights della vittoria dell’Italia sull’Estonia nel debutto ad Eurobasket 2022: Il tabellinoItalia-Estonia… - zazoomblog : Highlights e gol Italia-Moldavia 8-0: qualificazioni Mondiali 2023 (VIDEO) - #Highlights #Italia-Moldavia - zazoomblog : Highlights Italia-Estonia 83-62 Europei maschili di basket 2022 (VIDEO) - #Highlights #Italia-Estonia #83-62 -

( GLIDELLA SERIE A ) La cronaca di Lazio - Napoli leggi anche Fair Play Finanziario, ... Ecco le giornate del calendario , asimmetrico come lo scorso anno Il Milan campione d'...Con questa vittoria i campioni d'scavalcano i cugini in classifica e salgono a 11 punti, ... ( GLIDELLA SERIE A ) La cronaca di Milan - Inter leggi anche Fair Play Finanziario, dalla ...Il video con gli highlights di Italia-Grecia 81-85, seconda gara del Gruppo C agli Europei 2022 di basket per gli uomini di coach Pozzecco.Grecia - Italia 85-81 highlights: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo C di Eurobasket 2022.