Hellas Verona-Sampdoria | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 settembre 2022) Al Bentegodi diva in scena, delicata sfida fra due squadre ancora a secco di vittorie, vogliose di accumulare punti per allungare sulla zona retrocessione. I doriani, dopo un inizio choc, mercoledì, con la Lazio, hanno trovato il primo gol dopo 4 giornate regalandosi il secondo pareggio contro una big mentre gli scaligeri hanno bisogno di una scossa per non rischiare di restare invischiati nei bassifondi della classifica. Il fischio d’inizio all’incontro, valevole per la quinta giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Identico, fin qui, il percorso delle due squadre, reduci da 2 sconfitte alternate ad altrettanti pareggi. Difficile la partenza dei veneti, che, dopo il clamoroso tonfo casalingo in Coppa ...