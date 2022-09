Harry Potter | ecco il nuovo gioco da tavolo “Stupeficium”

Leggi su tuttotek

(Di domenica 4 settembre 2022) Aprite la scatola die diventate studenti di Hogwarts grazie al nuovissimodadedicato aDopo Time’s Up!, Repos Production presenta ora. In questa scatola troverete un party game di bluff, coinvolgente, semplice e veloce. I fan dipotranno finalmente prendere parte alle battaglie di magia. I nuovi giocatori si divertiranno altrettanto, studiando i loro avversari e nascondendo le loro intenzioni. Non è necessario essere un esperto della saga per giocare.! è soprattutto un’esperienza. Vivete un’autentica sfida.: le regole deldi ...