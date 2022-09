Guerra Russia-Ucraina, Il Cremlino: “Sta cominciando una grande tempesta globale”. Il consigliere di Zelensky: “Negoziati possibili ma solo alle nostre condizioni” (Di domenica 4 settembre 2022) Nella telefonata tra il presidente ucraino e la presidente della Commissione europea si è discusso di aiuti all’Ucraina e di nuove misure e sanzioni contro la Russia. Intanto Dmitry Peskov parla con la TASS prima del Eastern Economic Forum Leggi su lastampa (Di domenica 4 settembre 2022) Nella telefonata tra il presidente ucraino e la presidente della Commissione europea si è discusso di aiuti all’e di nuove misure e sanzioni contro la. Intanto Dmitry Peskov parla con la TASS prima del Eastern Economic Forum

alex_orlowski : in #Ucraina sono bastati 16 #Himars da 4 milioni di euro l'uno e relativi razzi per cambiare il corso della guerra… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - sole24ore : ?? «Tanti imprenditori sperano che la guerra finisca il prima possibile. Questa è l'unica volta al mondo in cui le… - Cinzia59391505 : @Betty36174919 Questa gente si dovrebbe fare un anno di Russia. Questi spostati hanno abdicato la civiltà. Il Procu… - robibenelli : RT @jacopo_iacoboni: Sabato circa 70mila persone sono scese in piazza a Praga gridando contro il governo, contro l’Ue e la Nato, accusandol… -