Guerra fratricida nel Pd | Zingaretti sfida Letta e punta alla poltrona

(Di domenica 4 settembre 2022) Bda solo, Nicola. Manifesti e slogan personalizzati, comizi solitari, strizzando l'occhio ai dissidenti dem e ai 5 Stelle, a distanza siderale da Enrico. Il suo è ormai un altro partito, una corrente interna che non divide con il Nazareno neanche le sfumature cromatiche, quei maxi-cartelloni su sfondo rosso e nero con l'enfatico invito a scegliere di cui tanto si è parlato. Una campagna elettorale, quella del segretario pisano, lanciata in pompa magna, scritta con l'evidenziatore che per assurdo rischia di risultare neutra e passare inosservata. Gli avversari color nero seppia, gli amici rosso sbiadito. Zinga non ha gradito e a modo suo ha preso le distanze. Non vuole correre rischi, cerca una importante affermazione personale per tornare ad avere un ruolo nel partito. Da qui la scelta di formare un suo comitato ...