Gubitosa (M5S): "Noi l'unica forza politica che ha mantenuto la parola data" (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – "Sono stato presente sul territorio irpino con delle leggi fatte in Parlamento, le quali hanno aiutato tutti i cittadini". Parla così il vice presidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa. Candidato capolista del M5s per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale Campania 2 – 02, Avellino e Salerno. "Tracciamo il nostro progetto – dice Gubitosa – Qualcuno negli ultimi giorni mi ha accusato di essere un fantasma sul nostro territorio. La realtà è che gli altri candidati pensano che un parlamentare debba avere sul territorio una segreteria, una fila di persone fuori alla porta e fare favori a capibastone". "Grazie ai nostri aiuti abbiamo portato fondi qui in Irpinia per il Reddito di Cittadinanza – spiega Gubitosa – Misura che ha permesso alle persone al di sotto della soglia di povertà ...

