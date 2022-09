Grillo grande assente della campagna elettorale (Di domenica 4 settembre 2022) Beppe Grillo è il vero assente di questa campagna elettorale che si avvia tiktokando verso le ultime settimane. Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, dopo aver mediaticamente dominato le ultime due, quella del 2013 e ancor di più quella del 2018, è scomparso del tutto dai radar dei cronisti parlamentari, dai social e dal dibattito sui temi polarizzanti dell'attuale contesa elettorale. Una eclissi che molto probabilmente segna la definitiva mutazione genetica del MoVimento per come l'abbiamo conosciuto nell'ultimo decennio, quello della conquista del Palazzo da parte della piazza digitale, eche ci consegna al posto del grillismo duro e puro un embrione di partito che Giuseppe Conte sta provando a plasmare attorno alla sua leadership. Insomma, dopo il logoramento ... Leggi su iltempo (Di domenica 4 settembre 2022) Beppeè il verodi questache si avvia tiktokando verso le ultime settimane. Il fondatore del MoVimento 5 Stelle, dopo aver mediaticamente dominato le ultime due, quella del 2013 e ancor di più quella del 2018, è scomparso del tutto dai radar dei cronisti parlamentari, dai social e dal dibattito sui temi polarizzanti dell'attuale contesa. Una eclissi che molto probabilmente segna la definitiva mutazione genetica del MoVimento per come l'abbiamo conosciuto nell'ultimo decennio, quelloconquista del Palazzo da partepiazza digitale, eche ci consegna al posto del grillismo duro e puro un embrione di partito che Giuseppe Conte sta provando a plasmare attorno alla sua leadership. Insomma, dopo il logoramento ...

