GP San Marino | MotoGP | Bagnaia è inarrestabile | poi Bastianini

(Di domenica 4 settembre 2022) Adesso possiamo dirlo senza il rischio di affrettare tempi e giudizio. Il Motomondiale 2022 ha un terzo incomodo per la vittoria finale nella classifica piloti: la quarta vittoria consecutiva di Francescosulla sua Ducati ha rimescolato definitivamente le carte in tavola portando a tre i candidati per lo scettro attualmente detenuto da un Fabio Quartararo che appare sempre più smarrito dalla clamorosa rimonta del Pecco nazionale. Il campione del mondo francese adesso possiede solo trenta punti di distacco dall’italiano in rosso che, oggi, si è tolto la soddisfazione di sopravanzare l’Aprilia di Aleix Espargarò togliendo allo spagnolo il secondo posto della graduatoria generale. Ma che gara ha fatto il piemontese? Incredibile, davvero. L’azzurro ha avuto il merito di fare sua la gara vincendo, anche, il duello con Eneadi Gresini ...