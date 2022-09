Gli utenti di TikTok rifiutano i politici, il social sta impazzendo tra ribellione e meme: che succede? (Di domenica 4 settembre 2022) Sempre più politici si sono iscritti in questi ultimi giorni su TikTok con l’obiettivo di fare campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. politici su TikTok, 4/9/2022 – Computermagazine.itIl caso emblematico è quello di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che ha registrato un record di 350mila iscrizioni in un solo giorno, totalizzando milioni di views con i suoi video. E’ stata poi la volta di Matteo Renzi, numero uno di Italia Viva e a seguire altri famosi personaggi della politica italiana. Peccato però che l’approdo su TikTok della politica sia stato accolto in maniera un po’ negativa dai maggiori influencer della rete, che hanno storto il naso e spesso e volentieri ironizzato. C’è anche chi ha voluto rispondere direttamente ai vari Berlusconi, Renzi e via ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Sempre piùsi sono iscritti in questi ultimi giorni sucon l’obiettivo di fare campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre.su, 4/9/2022 – Computermagazine.itIl caso emblematico è quello di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che ha registrato un record di 350mila iscrizioni in un solo giorno, totalizzando milioni di views con i suoi video. E’ stata poi la volta di Matteo Renzi, numero uno di Italia Viva e a seguire altri famosi personaggi della politica italiana. Peccato però che l’approdo sudella politica sia stato accolto in maniera un po’ negativa dai maggiori influencer della rete, che hanno storto il naso e spesso e volentieri ironizzato. C’è anche chi ha voluto rispondere direttamente ai vari Berlusconi, Renzi e via ...

