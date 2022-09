Gli avvocati napoletani in lotta per il piano udienze con il Giudice di pace e la sede di Ischia (Di domenica 4 settembre 2022) Ad evidenziare una situazione piena di problematiche e difficoltà che riguarda le udienze presso l’ufficio del Giudice di pace di Napoli e quella inerente i Tribunali sulle isole sono gli avvocati Giacomo Iacomino, Ilaria Imparato, Eugenio Pappa Monteforte, Sabrina Sifo, Carmine Foreste e Immacolata Troianiello. Con le vacanze estive ormai alle spalle, a farsi avanti, a Leggi su 2anews (Di domenica 4 settembre 2022) Ad evidenziare una situazione piena di problematiche e difficoltà che riguarda lepresso l’ufficio deldidi Napoli e quella inerente i Tribunali sulle isole sono gliGiacomo Iacomino, Ilaria Imparato, Eugenio Pappa Monteforte, Sabrina Sifo, Carmine Foreste e Immacolata Troianiello. Con le vacanze estive ormai alle spalle, a farsi avanti, a

AlexFondi : @GermanoDottori @Saverio73834480 @putino Non dubito ma ora ha quasi tutto il suo Entourage che collabora alle indag… - Darkrooom1 : @Katy23460801751 @simone_volponi Non e' vero,spesso e volentieri viene attaccata sul nulla...onestamente parlando,p… - Bohemia04977608 : @Wilson09244599 Immagino che gli avvocati del @ProfMBassetti saranno felicissimi di leggere le porcate che scrivete... - giovaeffe : Gli volevano rovinare la carriera, gli stessi che fanno gli avvocati delle cause perse col magister, primo vero pro… - MarcoTortori : RT @itsmeback_: Grazie a LIBERA COSCIENZA.?? Altro che gli avvocati che fanno campagna elettorale! ?????? -